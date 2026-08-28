Prefeito de Manoel Viana é agraciado com Comenda do CRPM-EO durante solenidade em Uruguaiana

Antônio Flávio Busnelo foi um dos prefeitos da Fronteira Oeste homenageados pela Brigada Militar durante cerimônia que marcou aniversário do comando regional

O prefeito de Manoel Viana, Antônio Flávio Busnelo, foi homenageado com a Comenda do Comando Regional de Polícia Militar do Extremo Oeste (CRPM-EO) durante solenidade realizada na manhã da última quarta-feira (26), em Uruguaiana. A cerimônia reuniu autoridades civis e militares, representantes das forças de segurança e lideranças políticas de municípios da Fronteira Oeste.

A homenagem ocorreu durante as comemorações pelo 3º aniversário de criação e pelo 2º ano de instalação do CRPM-EO, estrutura responsável pela coordenação das atividades da Brigada Militar na região do Extremo Oeste do Rio Grande do Sul.

Busnelo esteve entre os prefeitos da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (Amfro) reconhecidos durante a solenidade. Também receberam a distinção os prefeitos de Uruguaiana, Itaqui, Barra do Quaraí, Itacurubi, Maçambará e São Borja.

A comenda é concedida a personalidades e instituições que possuem relação de colaboração e apoio às atividades desenvolvidas pela Brigada Militar e pelo comando regional, reconhecendo a contribuição de diferentes setores para o fortalecimento da segurança pública.

Reconhecimento à parceria institucional

A homenagem ao prefeito de Manoel Viana representa o reconhecimento à relação institucional mantida entre o município e as forças de segurança.

A atuação integrada entre administrações municipais e órgãos de segurança é considerada fundamental para o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção da criminalidade, manutenção da ordem pública e atendimento às demandas da população.

Ao receber a comenda, Busnelo passou a integrar o grupo de autoridades e instituições reconhecidas pelo CRPM-EO por sua colaboração com as atividades da Brigada Militar.

A presença de prefeitos de diferentes municípios da região também reforçou a importância da articulação regional em torno das políticas de segurança pública.

Solenidade reuniu autoridades

A cerimônia foi presidida pelo comandante do CRPM-EO, coronel Cilon Freitas da Silva, e contou com a presença do comandante-geral da Brigada Militar, coronel Luigi Gustavo Soares Pereira.

Também participaram integrantes do Comando-Geral da corporação e representantes de outras forças de segurança que atuam na Fronteira Oeste.

O encontro serviu ainda para destacar o trabalho desenvolvido pelo comando regional desde sua criação e instalação, além de fortalecer a integração entre as instituições responsáveis pela segurança pública e os municípios da região.

CRPM-EO fortalece coordenação regional

Criado em 2023 e instalado oficialmente em Uruguaiana em 2024, o Comando Regional de Polícia Militar do Extremo Oeste passou a exercer papel estratégico na organização da atuação da Brigada Militar em uma das regiões mais extensas e com características próprias do Rio Grande do Sul.

O CRPM-EO é responsável pela coordenação do policiamento ostensivo e pela gestão das unidades da Brigada Militar instaladas nos municípios que integram sua área de atuação.

A estrutura busca ampliar a integração entre as unidades policiais, padronizar estratégias de policiamento e oferecer uma coordenação regional para o enfrentamento das demandas de segurança pública.

A Fronteira Oeste apresenta desafios específicos relacionados à sua extensão territorial, localização fronteiriça e circulação de pessoas e mercadorias, o que torna a articulação entre municípios e forças de segurança especialmente relevante.

Integração entre municípios e forças de segurança

A participação dos prefeitos na solenidade também evidencia a importância da cooperação entre o poder público municipal e a Brigada Militar.

Além da atuação diretamente ligada ao policiamento, os municípios contribuem para políticas preventivas e ações integradas que podem envolver infraestrutura, iluminação pública, assistência social, educação, fiscalização e outros setores relacionados à segurança e à qualidade de vida.

Nesse contexto, o reconhecimento concedido pelo CRPM-EO representa não apenas uma homenagem individual aos gestores municipais, mas também um gesto de valorização da parceria institucional construída entre a Brigada Militar e as administrações da Fronteira Oeste.

Para Manoel Viana, a distinção recebida pelo prefeito Antônio Flávio Busnelo coloca o município entre as administrações reconhecidas pelo comando regional pela relação de colaboração com as forças de segurança.

A solenidade em Uruguaiana marcou, dessa forma, mais um momento de integração regional e de valorização das instituições e lideranças que participam da construção de estratégias conjuntas para a segurança pública no Extremo Oeste gaúcho.