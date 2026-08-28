Semana Acadêmica de Educação Física debate corrida de rua, treinamento funcional e musculação em Alegrete

O Curso de Educação Física da Universidade da Região da Campanha (URCAMP), Campus Alegrete, realiza, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro de 2026, a Semana Acadêmica de Educação Física. Com o tema “Movimento Integrado, Performance e Saúde: abordagens no treinamento funcional, corridas de rua e musculação”, o evento será realizado no Salão de Atos da URCAMP Alegrete e terá programação voltada à formação, atualização e troca de experiências na área do treinamento físico.

Com participação gratuita e certificação para os participantes, a iniciativa reúne acadêmicos, professores, educadores físicos, profissionais da área, estudantes do ensino médio e praticantes das modalidades abordadas durante a programação.

A proposta é aproximar o conhecimento produzido no ambiente acadêmico da realidade encontrada por profissionais e praticantes de atividades físicas, discutindo estratégias de treinamento, desempenho esportivo, saúde e qualidade de vida.

Conhecimento aliado à prática

Organizada pelos acadêmicos e coordenada por professores do curso de Educação Física, a Semana Acadêmica busca proporcionar momentos de aprendizado que integrem fundamentação teórica e aplicação prática.

Entre os principais assuntos estão o treinamento funcional, as corridas de rua e a musculação, modalidades que ganharam espaço entre diferentes públicos e que exigem cada vez mais conhecimento técnico para que sejam praticadas de maneira segura e eficiente.

A programação também pretende apresentar aos participantes diferentes possibilidades de atuação profissional e estimular uma visão ampla sobre o movimento humano, considerando não apenas o desempenho, mas também aspectos relacionados à saúde e à qualidade de vida.

Corrida de rua em destaque

A corrida de rua ocupa um espaço importante entre os temas do evento. A modalidade tem conquistado um número crescente de praticantes e exige atenção a aspectos como planejamento, preparação física, prevenção de lesões, recuperação e individualização dos treinamentos.

A Semana Acadêmica pretende discutir justamente a importância de uma orientação profissional qualificada para aqueles que buscam melhorar o desempenho ou simplesmente iniciar e manter uma rotina de corrida.

Treinamento funcional e musculação

O treinamento funcional e a musculação também estarão no centro dos debates. As duas modalidades possuem ampla aplicação tanto na preparação física quanto na promoção da saúde e podem ser utilizadas para diferentes objetivos, desde o condicionamento físico até a melhora da força, mobilidade e capacidade funcional.

A proposta do encontro é apresentar abordagens fundamentadas em conhecimento científico, contribuindo para que futuros profissionais e aqueles que já atuam no mercado possam aprimorar suas práticas.

Ciência diante dos modismos

Um dos diferenciais da Semana Acadêmica é a discussão sobre a influência das mídias sociais e dos modismos na maneira como as pessoas enxergam o corpo, a estética e o treinamento.

Em um cenário no qual informações sobre exercícios, dietas e métodos de treinamento circulam rapidamente pelas redes sociais, o evento propõe uma reflexão sobre a responsabilidade dos profissionais da Educação Física na orientação dos praticantes.

A perspectiva defendida pela organização é de que a prescrição de exercícios deve estar baseada em segurança, conhecimento científico e respeito às características individuais, evitando a reprodução de métodos simplesmente porque estão em evidência nas redes sociais.

Movimento como prática social

A Semana Acadêmica também parte de uma compreensão mais ampla da chamada cultura corporal de movimento. Nessa perspectiva, os exercícios físicos não são vistos apenas como movimentos mecânicos ou ferramentas para alcançar determinado padrão estético.

Corrida, musculação e treinamento funcional são compreendidos como práticas que fazem parte da vida social e cultural das pessoas, envolvendo diferentes experiências, objetivos, relações e significados.

A abordagem busca, assim, estimular nos acadêmicos uma visão crítica e humanizada da Educação Física, valorizando tanto o conhecimento técnico quanto a compreensão dos contextos em que as práticas corporais são realizadas.

Formação para além da sala de aula

Ao reunir especialistas, professores, acadêmicos e praticantes, a Semana Acadêmica pretende fortalecer o diálogo entre universidade e comunidade. Para os estudantes de Educação Física, o evento representa uma oportunidade de ampliar conhecimentos, conhecer diferentes perspectivas profissionais e estabelecer contato com temas presentes no cotidiano da profissão.

A participação de estudantes do ensino médio e de praticantes das modalidades também amplia o alcance da iniciativa, permitindo que o conhecimento acadêmico ultrapasse os limites da universidade.

Durante três dias, o Salão de Atos da URCAMP Alegrete será espaço para debates, aprendizado e troca de experiências em torno de temas diretamente relacionados ao movimento, à performance e à saúde.

Serviço

Semana Acadêmica de Educação Física – URCAMP Alegrete

Tema: “Movimento Integrado, Performance e Saúde: abordagens no treinamento funcional, corridas de rua e musculação”

Data: 31 de agosto a 2 de setembro de 2026

Local: Salão de Atos da URCAMP – Campus Alegrete

Participação: gratuita

Certificação: haverá certificação para os participantes