Prefeito diz que ajustou gastos e investiu milhões em infraestrutura e serviços em 2023

“É um trabalho de gestão que, com o programa Profis, IPTU Bom Pagador e Nota Fiscal Gaúcha, resultou em um aumento de mais de 4 milhões na arrecadação de impostos de 2021 para o ano de 2023. Com as medidas implementadas, alcançamos 8 milhões de arrecadação de impostos atrasados”, destacaram. Além disso, anunciaram a aprovação pela Câmara da isenção inicial de impostos para a implantação de um parque eólico nas Três Divisas, representando um significativo investimento em geração de energia e serviços para Alegrete e a Região.

Numa fração de segundos, uma tragédia se abateu sobre a vida desse trabalhador

O Prefeito ressaltou que este foi o primeiro governo a buscar o SEBRAE para elaborar um planejamento estratégico de gestão. Na área de infraestrutura, enfatizaram a obra da Avenida Caverá, um investimento de 6 milhões de recursos próprios. Destacaram também a conclusão da Braz Faraco, que transformou a zona oeste de Alegrete ao formar um anel rodoviário com a Avenida Integração, com custo superior a 2 milhões, incluindo emendas e recursos próprios. Amaral mencionou o acesso pavimentado ao aeroporto, com aumento da pista e balizamento noturno, destacando-o como um avanço que viabiliza até mesmo pousos noturnos. Os gestores sublinharam as pavimentações em diversos bairros e no centro, totalizando mais de 45 milhões, dos quais 20 milhões são provenientes de recursos próprios da Prefeitura.

Na área da saúde, a administração inaugurou o Centro de Especialidades em Reabilitação (CER), que atende pacientes de 11 cidades da região. Na mesma área, na Avenida Tiaraju, a Prefeitura entregou uma nova base do SAMU. Com mais 12 médicos do Programa Mais Médicos, a rede pública ganhou em atendimento, destacaram. Só para a UPA, foram repassados 4 milhões este ano, além de recursos para outros serviços do SUS na Santa Casa.

Caiaqueiros se aventuram nas águas do Ibirapuitã ao longo de 52 km

Educação e Cultura

A educação foi uma área que recebeu atenção especial da administração, com reformas em escolas. Todas as escolas receberam novos playgrounds. As 32 escolas da rede municipal possuem telas interativas com uma plataforma digital que permite aos professores adaptar o ensino à realidade local. O projeto de educação fiscal de uma escola do Município foi premiado. Educação e cultura tiveram destaque neste ano, disse o Prefeito, com a volta do Dança Alegre; a realização do FAC; Canto e Cantinho Farroupilha. No esporte, o Executivo apoiou e investiu na Octoberday, no Velocross. A AJS, que promove o esporte entre crianças e jovens, recebe o aporte da Prefeitura de 200 mil reais.

Uma área destacada pelo Prefeito que também foi muito bem trabalhada foi a de Turismo, com o I Festival da Linguiça, com sucesso absoluto de público e vendas. A Rota do Pampa Gaúcho e o fórum de turismo buscam incrementar o setor. A pasta se destacou em empreendedorismo e ganhou pela segunda vez o Selo Diamante. E o Mário Quintana recebe os visitantes na Praça Getúlio Vargas, complementou.

O alegretense que vai realizar o sonho de ginetear em Jesús Maria na Argentina

Agricultura, Pecuária e Promoção Social

Uma Secretaria que incorporou trabalho foi a de Agricultura e Pecuária, que, há quase dois anos, é responsável pela manutenção de estradas. E para melhorar o trabalho, investiu, só nesta Pasta, mais de 14 milhões em compra de máquinas. E foi além, foram investidos 4 milhões em empresas terceirizadas para a manutenção de estradas. Para levar água a mais comunidades do interior, a Prefeitura entregou 7 poços artesianos. O crescimento das agroindústrias é algo evidente e hoje 34 estão aptas a produzir e vender com selo de qualidade, destacou o Vice-prefeito.

Uma área que envolve e cuida de pessoas é a de Promoção Social, que entregou o CREAS na Avenida Tiaraju numa estrutura ampla e uma equipe multidisciplinar. A cozinha comunitária entrega 300 marmitas por dia, um trabalho social que passa pelos CRAS do Município. O que antes era um grande desafio melhorou com as famílias acolhedoras nesse trabalho de acolhimento a crianças e jovens.

Meio Ambiente e Segurança Pública

Melhorar o trabalho de quem vive de juntar resíduos teve um incremento em 2023 com a entrega das carrocinhas aos que trabalham nesse setor em Alegrete. Isso rendeu um prêmio na área ambiental, de segundo lugar, à Prefeitura.

Na Segurança Pública, o Executivo está implantando o Centro Integrado de Operação em Segurança Pública. Serão 700 câmeras que vão monitorar a cidade de todos os locais. As avenidas de maior fluxo na cidade terão controladores de velocidade para promover mais segurança a todos. O mais próximo fica em Santa Maria, lembrou o Prefeito.