Preço da gasolina se mantém e diesel deve reduzir dois dias antes de um novo aumento

O Procon em Alegrete, realizou mais uma pesquisa de preços dos combustíveis. O levantamento de preços é referente ao mês de dezembro, onde foram visitados 19 estabelecimentos na cidade, em razão das movimentações de preço, sendo incluídos os impostos de ICMS.

Conforme os técnicos do órgão de proteção ao consumidor, o preço da gasolina comum foi encontrado por R$ 5,76, o menor valor, e o maior atingiu R$ 6,19. O Procon diz que o valor médio da gasolina aditivada em Alegrete é entre R$ 5,78 e R$ 6,39.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 5,84 e R$ 6,59. No óleo diesel S10, oscila entre R$ 5,94 e R$ 6,39. O Etanol se mantém no valor médio entre R$ 4,25 e R$ 4,99, sendo disponibilizado em apenas quatro estabelecimentos.

Preço do diesel reduzido

O preço do litro do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras de combustíveis será reduzido em R$ 0,30 a partir desta quarta-feira (27). O anúncio foi feito na última terça-feira (26) pela estatal, que passará a cobrar R$ 3,48 por litro.

“O ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação”, explicou a empresa por meio de comunicado à imprensa.

No ano, a redução do preço de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras é de R$ 1,01 por litro, o equivalente a 22,5%. Em contato, com alguns proprietários de postos de combustíveis de Alegrete, a reportagem apurou que a redução pode chegar a R$ 0,20 por litro. No entanto, o novo valor nas bombas deve aparecer na sexta-feira (29). Dois dias antes de uma possível suba, por conta da aplicação de impostos sobre o produto.