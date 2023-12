Caiaqueiros se aventuram nas águas do Ibirapuitã ao longo de 52 km

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último dia 24 de dezembro, uma jornada impressionante desafiou as águas do Rio Ibirapuitã, marcando um prelúdio festivo incomum para os caiaqueiros Diego, Batista, Marcio e Ariosto. Esses aventureiros destemidos realizaram uma caiacada épica, percorrendo 52 quilômetros em mais de sete horas, desde a Ponte dos Brites até o Porto dos Aguateiros.

A expedição começou ao raiar do dia, quando os quatro caiaqueiros lançaram seus barcos nas águas tranquilas do Ibirapuitã. O trajeto pitoresco levou-os por uma jornada desafiadora, passando por cenários naturais deslumbrantes e proporcionando uma experiência única aos participantes.

O percurso, que compreendeu um trecho considerável do rio, envolveu navegação cuidadosa, superação de correntezas e uma verdadeira conexão com a natureza. A rota específica da Ponte dos Brites até o Porto dos Aguateiros foi escolhida estrategicamente, oferecendo uma mistura de paisagens exuberantes e desafios para os caiaqueiros.

Os participantes destacaram a importância de eventos como esse para promover um estilo de vida ativo, incentivar a preservação ambiental e cultivar uma comunidade unida em torno da paixão pelos esportes aquáticos.