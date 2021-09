Prefeito entrega à Câmara projetos que alteram a estrutura da Prefeitura e o crescimento da cidade

Na abertura da sessão ordinária descentralizada, realizada na última quinta-feira(16), no CTG Vaqueanos da Fronteira, a Câmara Municipal recebeu o prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade e a quase totalidade dos secretários municipais, para a entrega de dois projetos do Executivo. O prefeito passou às mãos da Presidente Firmina Soares e dos vereadores, o projeto do Plano Diretor e o projeto que altera a estrutura organizacional da Prefeitura, transferindo o setor de Conservação de estradas da Secretaria de Infraestrutura para a Secretaria de Agricultura e Pecuária.



O prefeito Márcio, ao abordar sobre esses projetos, afirmou que eles são de suma importância. A questão das estradas precisa de uma atenção bem maior e a Secretaria de Infraestrutura precisa cuidar das ruas, praças, parques e prédios em uma cidade que tem 64 bairros e isso representa uma sobrecarga exigindo um redimensionamento do trabalho. A ideia é transferir o parque de máquinas para a Secretaria de Agricultura e Pecuária que passa a ser Desenvolvimento Rural, para dar melhor atenção à malha rodoviária do interior do município “porque não se consegue manter as estradas em dia e sempre há a necessidade de manutenção”, ponderou.



Sobre o Plano Diretor , concluídos os estudos, com todo o embasamento técnico, encaminha aos vereadores para que analisem com carinho e proponham as mudanças que forem necessárias a fim de que seja entregue à população um plano empreendedor.



O vice-prefeito e secretário de Planejamento, Jesse Trindade Santos, reforçou que os vereadores avaliem, apreciem, excluam o que não estiver de acordo, mas que o Plano Diretor é para a população de Alegrete uma ferramenta para que as coisas aconteçam. Ele organiza a vida da população e da cidade, acrescentou. Sobre as alterações na questão do atendimento das estradas, destacou que a Secretaria de Agricultura e Pecuária conhece os produtores e vai fazer uma aproximação maior e isso trará melhorias na conservação de estradas e no escoamento da produção.