Prefeito Márcio Amaral é premiado na Expointer

Na noite de sexta-feira, dia 1° de setembro, durante a Expointer 2023, o veterinário e prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, foi agraciado com o Prêmio Destaque Professor Édison Armando de Franco Nunes, uma honraria concedida pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS).

O Prêmio Destaque Professor Édison Armando de Franco Nunes é uma tradição anual que reconhece profissionais que se destacam no setor público, englobando os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, tanto a nível federal, estadual como municipal. Além disso, também abrange aqueles que desempenham suas funções no setor privado, incluindo áreas como agricultura, indústria, comércio, prestação de serviços e cooperativismo.

Em seu discurso de agradecimento, o Prefeito expressou sua gratidão pelo reconhecimento por meio desse prêmio, que tem como objetivo destacar e incentivar profissionais que tenham contribuído significativamente para o desenvolvimento de suas respectivas áreas de atuação. O gestor municipal aproveitou para ressaltar o importante trabalho realizado pelo presidente do CRMV-RS, Mauro Moreira, na promoção e valorização da medicina veterinária e áreas correlatas no estado do RS.