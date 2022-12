Prefeito não sabe quanto Alegrete vai receber com a privatização da CORSAN

Share on Email

Em dezembro de 2021, o prefeiro Márcio Amaral assinou com mais 73 municípios gaúchos o aditivo para que as ações da CORSAN fossem vendidas.

Depois de várias tentativas do Sindiágua de impedir a privatização da Compnhia, um ano depois a Companhia Riograndense de Saneamento foi a leilão, neste dia 20, na bolsa de São Paulo vendida por 4,1 bilhão de reais.

Do total de municípios que assinaram o manifesto, nove estão entre os maiores contratos da Companhia. A época da assinatura, em dezembro de 2021, os municípios foram informados de que iriam receber uma parcela do capital da Corsan no contexto da pretendida privatização.

O prefeito Márcio Amaral diz que, ainda, não sabe o percentual que Alegrete vai receber, mas acredita que todo recurso é importante diante das necessidades que cidade tem e precisam investir para dar uma melhor qualidade de vida à comunidade.

O percentual do faturamento da CORSAN do total destes municípios representa 52% e o prazo médio dos contratos ( ponderado pelo faturamento) agora é de 30 anos. Com os aditivos, os contratos passariam a ter vigência até 2062.