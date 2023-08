Prefeitura adere ao programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite de ontem (1º), foi anunciado que a Prefeitura de Alegrete aderiu aos projetos “Minha Casa, Minha Vida” na área habitacional. A medida visa atender às necessidades das pessoas mais vulneráveis, proporcionando oportunidades para a realização do sonho da casa própria e reduzindo o déficit habitacional do município nas últimas décadas.

Esses projetos foram criados pelas secretarias de Planejamento e Infraestrutura e estão cadastrados no maior programa de habitação do país. A aprovação do Ministério das Cidades é aguardada para dar início ao processo de cadastramento das pessoas interessadas.

Diante disso, outros detalhes serão disponibilizados nos próximos dias, conforme informação do setor de comunicação da Prefeitura.