Brasil não sai do zero e acaba eliminado da Copa do Mundo Feminina

Na manhã desta quarta-feira(2), A Seleção Brasileira empatou em 0 a 0 com a Jamaica, em partida válida pelo Grupo F da Copa do Mundo Feminina, no Melbourne Rectangular Stadium, na Austrália. O resultado eliminou o Brasil do Mundial.

O nervosismo brasileiro era nítido na etapa inicial, com muitos erros nos passes e decisões equivocadas nas chegadas ao ataque. Mesmo com a posse de bola, a Seleção demorou a levar perigo à goleira Becky Spencer.

A melhor oportunidade veio aos 19. Após tentativa de Marta, a bola sobrou para que Tamires finalizasse rasteiro, mas parasse na goleira jamaicana. Quatro minutos depois, a lateral-esquerda cruzou para que Ary Borges que subiu mais alto que a defensiva, porém, jogou pra fora.

Após o apito final o clima de melancolia era nítido. A rainha Marta afirmou em entrevista coletiva que é sua última Copa do Mundo e acreditava que a Seleção poderia ter ido adiante.”É o começo da trajetória de algumas meninas, o meu é o fim, obrigado por tudo, porém, não conseguimos chegar no objetivo, apontou a camisa 10.

