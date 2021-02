Prefeitura afirma que a vacinação em Alegrete segue normas do Estado e Ministério da Saúde

Compartilhe















Depois de algumas especulações em relação ao grupo prioritário e veiculado, por alguns meios de comunicação, que supostamente poderia ter ocorrido algum equívoco, até mesmo o famoso fura fila em Alegrete. A Prefeitura emitiu a seguinte nota de esclarecimento aos alegretenses:

Neste momento em que iniciamos há poucos dias o processo de imunização contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2), a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, seguindo o princípio de absoluta transparência que deve imperar na gestão pública, vem, pela presente nota, esclarecer a toda a população que os critérios utilizados nas primeiras fases de imunização contra o coronavírus foram baseados em documentos técnicos produzidos e determinados pela Secretaria Estadual de Saúde, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e pelo Ministério da Saúde.

Diante de matérias noticiadas na mídia e amplamente compartilhadas em redes sociais, a Prefeitura de Alegrete esclarece que a imunização para públicos prioritários ocorre com base em critérios técnicos definidos pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Programa Nacional de Imunizações, e à medida que o Ministério da Saúde disponibiliza mais doses.

Considerando a disponibilidade limitada das doses neste início de campanha, a distribuição inicial levou em conta a estimativa populacional dos trabalhadores de saúde, portanto, foi necessária uma ordem de priorização desse estrato populacional, determinada pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual da Saúde.

A vacinação de educadores físicos e médicos veterinários contra a Covid-19 são previstas em documentos técnicos do Governo do Estado e do Ministério da Saúde, que enquadram as profissões na categoria de trabalhadores da saúde.

Destaca-se que caso se pretenda vacinar outros grupos não previstos, os grupos prioritários ficariam comprometidos e deixariam de ser vacinados, segundo a prioridade proposta.

Importante ressaltar que o município deveria, no planejamento de distribuição da vacina, contemplar os serviços, municipais e privados.

Cabe esclarecer o caráter contínuo da vacinação, contemplando os grupos de forma cumulativa à medida que novas doses da vacina são disponibilizadas, visando à vacinação dos grupos prioritários, segundo escalonamento previsto.

A Prefeitura de Alegrete informa que ninguém está tendo privilégios e que preza pela observância dos critérios de prioridade, pelo cumprimento das regras e que está seguindo “à risca” todas as normas estabelecidos no informe técnico da Campanha Nacional de Vacinação para os grupos prioritários. Desta forma, a Administração Municipal demonstrará com total transparência as suas ações em todas as fases da vacinação contra o COVID-19.

Por fim, na Prefeitura de Alegrete, todos os esforços estão sendo empenhados para disponibilizar o maior número possível de vacinas para a comunidade, respeitando, obviamente, os critérios prioritários em cada fase da campanha.