Alegrete: trio armado é preso com carga de agrotóxicos avaliada em 200 mil reais

Compartilhe















Os agrotóxicos têm valor estimado em cerca de 200 mil reais no Brasil.

Na tarde desta segunda-feira, 8, a Polícia Rodoviária Federal prendeu três contrabandistas na BR 290 em Alegrete. Os criminosos transportavam agrotóxicos e estavam armados com uma espingarda e uma pistola.

Em policiamento ostensivo na rodovia, policiais rodoviários federais abordaram uma picape Amarok preta, com placas de Santa Catarina, com um condutor e dois passageiros. Durante a fiscalização eles apresentaram muito nervosismo, e relataram informações desencontradas às indagações dos PRFs.

A equipe policial então realizou buscas pessoais e veicular, encontrando uma pistola, uma espingarda, mais de 300 munições de diversos calibres, além de 80 quilos de agrotóxicos, equivalentes a cerca de 200 mil reais no Brasil. Os homens, um de 76 anos, de Tapera, seu filho de 31, de Espumoso, e um funcionário de 32 anos, de Soledade, alegaram estar a passeio próximos à região da fronteira com o Uruguai, e aproveitaram para comprar agrotóxicos no país vizinho. A pistola era de origem irregular; a espingarda era regular, mas apenas para ser mantida em residência.

Os três contrabandistas foram presos e conduzidos para a área judiciária federal em Uruguaiana, e responderão por contrabando e porte ilegal de arma de fogo. O veículo, as armas, munições e os agrotóxicos foram apreendidos.