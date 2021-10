Prefeitura anuncia pavimentação de 11 ruas em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete garantiu a execução de mais uma importante obra que envolverá a pavimentação de 11 ruas do município. O Executivo recebeu da Caixa Econômica Federal a autorização para iniciar a licitação de mais de R$ 2,1milhões para as obras de pavimentação de diversas ruas no perímetro urbano e rural do município, que foram contempladas por emenda parlamentar do deputado federal Afonso Mota no valor de R$ 1.441.714,00 e contrapartida de R$ 720.229,38 parte da prefeitura.

Conforme o vice-prefeito Jesse Trindade o próximo passo será a administração municipal encaminhar o processo licitário e posteriormente a ordem para início das obras à empresa vencedora da licitação.



O prefeito Márcio Amaral destaca que é uma extraordinária notícia para a população de Alegrete. “Quando se trabalha sério os resultados aparecem. Faço um agradecimento especial à equipe do Departamento de Projetos da Prefeitura que se dedicou e foi extremamente ágil, garantindo este recurso para o nosso município. O apoio do deputado Afonso Motta foi fundamental”, frisou o prefeito.

O projeto contempla as ruas:

Rua Açucenas (entre a Araça e Av. Espinilho e Timbaúva e Av. Tiaraju)

Rua Timbaúva (entre Rua Açucenas e Av.Tiaraju)

Rua Ilson de Souza Nunes (entre ruas Eleadoro Prates Rodrigues e Constantino Costa Leite)

Praça José Visintainer (entre as ruas Ulisses Almeida e Alvaro Kruel – Passo Novo)

Rua Alvaro Kruel (entre as ruas S.D 1102 e Fetzlan Almeida),

Rua Santana (entre as ruas Euclídes Braz e Silvana Maria Elizalde)

Rua Simplício Jaques (entre as ruas Vereador Carbonel e Adolfo Souto Correa)

Rua Vereador Carbonel ( entre Presidente Dutra e Simplício Jaques)

Rua Fetzlan de Almeida (entre Valetim Campos Trindade e Manoel Soares de Oliveira)

Rua Euclídes Braz (entre Carlos Alberto Silva e Plínio Brasil Milano

Rua Colômbia (entre a Fetzalan de Almeida e Negrinho do Pastoreio)