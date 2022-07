Prefeitura anuncia valores de emendas impositivas aos vereadores

A Prefeitura, por meio do Prefeito Márcio Amaral, Vice – Jesse Trindade, Secretário de finanças e equipe da Secretaria de Planejamento realizou um ato, dia 12 , no Salão Azul do Centro Administrativo para dar publicidade aos valores das emendas impositivas, em que os vereadores indicaram projetos e serviços e valores para sua aplicação.

O presidente da Câmara, Anilton Oliveira, disse que é preciso ter muito cuidado para não criar um clientelismo político, porque isso pode criar uma desigualdade a quem concorre e os que não podem dispor de emendas.

Anilton Oliveira falando no ato

O secretário de Finanças, José Luis Cáurio, falou que as emendas impositivas são um direito Constitucional que permite aos vereadores indicarem, de forma individual, ou por bancadas recursos da receita corrente líquida do Município para que seja aplicado em serviços. Ele lembrou que 50% deve ser para a saúde.

Secretário de Finanças José Luis Cáurio

O Vice -prefeito e Secretário de Planejamento, Jesse Trindade dos Santos, destacou a equipe técnica que teve que fazer todo esse trabalho para que a Prefeitura colocar em prática os projetos, em pelo menos 50%, até o final desse ano.

Vice-prefeito Jesse Trindade dos Santos

Já o Prefeito, Márcio Amaral, enalteceu o trabalho dizendo que para a equipe é um fato novo e espera que os resultados sejam positivos. São 37 emendas individuais e cinco de bancadas.

Ele também falou dos cuidados que se deve ter para não criar um nicho de votos de quem destina com o eleitor. Porém, não deixa de ser uma forma de democratizar o orçamento, ponderou.

E a preocupação agora é em cumpri-las, satisfazer a demanda com o que foi proposto pela Câmara.

Jeverson Paim Machado, técnico em contabilidade, da equipe da Secretaria de Finanças disse que o ato foi para dar publicidade de que as emendas impositivas já estão alocadas no orçamento. E, a partir de agora, inicia o processo de execução nas Secretarias. – Até o final do ano queremos estar, com pelo menos, a metade desses projetos finalizados.

Equipe do orçamento – Secretaria de Finanças

Participaram do ato secretários municipais e os vereadores: Bispo Enio, Itamar Rodriguez, Luciano Belmonte, João Leivas.

As emendas impositivas individuais divididas entre os 15 vereadores somam 3.067.636, 34 e por bancadas 2.572.095 milhões de reais.