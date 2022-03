Prefeitura assina primeiro contrato licitado na história do transporte coletivo

A prefeitura assinou, nesta terça-feira, 8 , contrato com a empresa Expresso Fronteira D´Oeste para o transporte coletivo em Alegrete. A empresa venceu a primeira licitação da história da cidade e vai atender todas as linhas e itinerários do perímetro urbano e núcleo urbano do Passo Novo.

A assinatura do contrato contou com a presença do prefeito Márcio Amaral, dos secretários municipais Rui Alexandre Medeiros e Paulo Faraco, do chefe do Setor Compras, Geraldo de Mendonça e do sócio proprietário da empresa, Rodrigo Petry Perini.