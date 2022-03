Semana do Consumidor vai debater as reclamações mais frequentes da população

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, com o apoio do Centro Empresarial de Alegrete, do Sindilojas, do Sesc e Senac, da Uaba, da Defensoria Pública e da Urcamp, promove “Semana em Homenagem ao Dia Mundial do Consumidor”, entre os dias 14 e 21 de março, referente ao dia 15 de março (Dia Mundial do Consumidor).

O objetivo deste evento é debater pautas a respeito das demandas que os consumidores encaminham até o Procon para que estas sejam solucionadas, desde reclamações contra as operadoras de telefonia, energia e água, como algumas demandas recorrentes que partem do consumidor aos serviços prestados pelas agências bancárias do município. Desta forma, haverá uma semana de reuniões, palestras, além da Unidade Móvel do Procon que estará disponível para atendimento à população no calçadão de Alegrete.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO A SEGUIR:

Dia 14/03/2022

Reunião com as operadoras Oi, TIM, Claro e Vivo

Local: Centro Empresarial de Alegrete

Hora: 15 horas

Dia 15/03/2022

Reunião com a RGE Energia e CORSAN

Local: Centro Empresarial de Alegrete

Hora: 15h

Dia 16/03/2022

Abertura Oficial do evento

Local: Centro Administrativo Municipal “José Rubens Pillar”

Auditório do Salão Azul

Hora: 10h

Palestra sobre Crime nas Relações de Consumo – Dr. Valeriano Garcia Neto

Local: Centro Administrativo Municipal “José Rubens Pillar”

Auditório do Salão Azul

Hora: 10h30

Dia 17/03/2022

Palestra online sobre Proteção Administrativa do Consumidor – Dra. Flávia do Canto

Palestra sobre os Direitos Básicos do Consumidor e Fornecedor – Dra. Luiza Trindade Losekann – Promotora de Justiça

Local: Universidade Regional da Campanha- Urcamp

Salão de Atos

Hora: 19h30

Dia 18/03/2022

Atendimento da Unidade Móvel

Local: Calçadão da Gaspar Martins

Hora: 8h30 às 12 h

Dia 21/03/2022

Reunião com as Agências Bancárias: Banco do Brasil, Banrisul, Sicredi da General Sampaio, Sicredi da Assis Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú

Local: Centro Empresarial de Alegrete

Hora: 15h

Encerramento: 17h