Prefeitura de Alegrete realiza ação integrada contra sonegação fiscal

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Orçamento e Finanças, através da Turma do Volante, em parceria com a Comando Rodoviário da Brigada Militar, realizou mais uma ação de fiscalização na última terça-feira, 14.

Através das ações da Turma Volante, as abordagens a veículos e caminhões são realizadas nos principais trevos da cidade. Neste processo, as mercadorias são fiscalizadas, assim como as notas fiscais, o talão do produtor e a compatibilidade com a carga são verificados.

Os agentes da Turma Volante atuam em locais estratégicos e em horários alternados, com o objetivo de combater a sonegação de impostos e coibir o transporte de mercadorias sem documento fiscal ou em desacordo com a legislação em vigor.