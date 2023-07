Prefeitura de Manoel Viana investe mais de R$ 1 milhão e adquire uma motoniveladora

Share on Email

Na manhã da última terça-feira (18) o Prefeito de Manoel Viana Gustavo Medeiros, acompanhado do vice-prefeito Antônio Flávio Busnelo e do secretário de obras Francisco Oliveira, recebeu uma motoniveladora zero km, modelo John Deere 620g.

A nova aquisição foi adquirida totalmente através de recursos próprios do município e teve um investimento de R$1.293.000,00 (um milhão e duzentos e noventa e três mil reais).

De acordo com o prefeito, o novo equipamento chega para suprir a grande demanda dos serviços prestados pela secretaria. “A administração municipal trabalha com foco na melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade vianense”, destacou Medeiros.

Fotos: Prefeitura Municipal de Manoel Viana