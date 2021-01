Prefeitura define diretrizes para a aplicação do orçamento recentemente liberado

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Finanças e Orçamento, representada pela Divisão de Orçamento e Divisão de Contabilidade, realizou uma reunião de apresentação das diretrizes e orientações para alinhar os processos e procedimentos de trabalho das peças orçamentárias para o ano de 2021, com todos os secretários e servidores responsáveis pelo controle de orçamento de cada secretaria.

Conforme o Secretário das Finanças e Orçamento, José Luiz Caurio de Souza para se obter economia e o controle efetivo nos gastos públicos, é fundamental observar os princípios da administração pública, e aplica-los continuamente, tais como: a legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência.

O vice-prefeito Jesse Trindade, acredita que a abertura do orçamento é um momento importante na só para prefeitura mas pra todo o município. Todo o planejamento e as prospecções são balizados por esses dados. As secretarias e suas equipes em conjunto estão organizadas a partir de hoje com excelência, retornar à população através de prestação de serviço o valor dos impostos de cada um dos nossos munícipes para que tenhamos uma cidade humanizada e com melhor qualidade de vida através da gestão do Prefeito Márcio Amaral.

A apresentação ficou a cargo da Diretora de Orçamento Verônica de Oliveira. Participaram também: a chefe da contabilidade Kátia Simone Martins, o chefe do setor de Compras Geraldo Mendonça e os servidores do Controle Interno Roci Hernandez Liscano e Marco Aurélio Pedroso Rodrigues.

DPCOM