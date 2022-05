Prefeitura deu o pontapé inicial nos Jogos da Solidariedade de 2022

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), juntamente com a CAAL, apoia mais uma edição dos Jogos da Solidariedade em 2022, que teve início no último domingo, 22, na Arena Alegrete Esporte e Lazer.

Haverá uma categoria com alunos da rede municipal de ensino, a sub-13.

Durante toda a competição, serão realizados 110 jogos nos próximos 7 meses, totalizando 34 equipes das cidades de Alegrete, Bagé e Uruguaiana. Estão previstas as inscrições de 1000 atletas.

A AJS já entregou 77 toneladas de doações ao longo de sua trajetória de eventos, estando filiada à Federação Gaúcha de Futebol de Salão em 2022.

A abertura oficial da Copa Carlos Amarante, o homenageado da vez, contou com 7 sete partidas e mais de 50 gols.

A secretária da Secel, ngela Viero, foi a responsável por dar o pontapé inicial do evento, que contou com a presença do prefeito Márcio Amaral, do vice-prefeito Jesse Trindade e o diretor de esportes, Clóvis Gonçalves.

