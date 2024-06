Prefeitura e Câmara de Manoel Viana divulgam edital do Concurso Público e Processo Seletivo

Share on Email

A Prefeitura e a Câmara de Manoel Viana divulgaram Concurso Público e Processo Seletivo com o objetivo de contratar 64 profissionais de nível fundamental incompleto, completo, médio, técnico e superior.

O edital nº 01 do Concurso Público conta com oportunidades nos cargos de: Assistente Social, Auditor de Controle Interno (1), Auditor Fiscal Tributário (1), Auxiliar de Farmácia (1), Auxiliar em Saúde Bucal, Contador, Enfermeiro (2), Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil (1), Engenheiro Eletricista (1), Farmacêutico, Fiscal Ambiental (1), Fiscal Sanitário, Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo, Gari (3), Mecânico (1), Médico Clínico Geral ESF (2), Médico Clínico Geral UBS (4), Médico Pediatra, Merendeira (1), Monitor de Transporte Escolar (1), Monitor Educacional, Motorista (6), Nutricionista, Odontólogo ESF (1), Oficial Administrativo (2), Operador de Máquinas (3), Orientador Educacional, Procurador Jurídico (2), Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Especial e/ou do Atendimento Educacional Especializado – AEE (1), Professor de Educação Física (1), Professor de Geografia, Professor de História (2), Professor de Língua Espanhola (1), Professor de Língua Inglesa (2), Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática (1), Professor para Anos Iniciais (1), Professor para Educação Infantil (10), Professor Psicopedagogo (1), Psicólogo (1), Recepcionista (1), Supervisor Educacional, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem (3), Técnico em Informática, Terapeuta Ocupacional (1), e Topógrafo.

Já o Processo Seletivo regido também pelo edital nº 01, tem como objetivo formar cadastro reserva no cargo de Agente Endêmico. E por fim, tem o edital nº 01 referente ao Concurso Público da Câmara Municipal, que oferta vagas para Auxiliar Administrativo (1), Contador (1), e Técnico em Informática (1).

Ao serem contratados os servidores devem atuar em jornadas de 20 a 40 horas por semana, e farão jus à remuneração de R$ 1.342,08 a R$ 18.188,82. Interessados em participar devem se inscrever no site da empresa organizadora Legalle Concursos, entre os dias 24 de junho a 23 de julho de 2024. O prazo encerra às 18h do último dia. Nesta etapa faz-se necessário ainda, o pagamento da taxa nos valores de R$ 60,00 a R$ 100,00.

Àqueles candidatos que tem direito à isenção da taxa de inscrição devem solicitar entre os dias 24 de junho a 1º de julho de 2024. Como forma de classificar os inscritos será aplicada Prova Teórico-Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas; Prova de Títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Orientador Educacional, Professores e Supervisor Educacional. A primeira etapa de classificação está prevista para ocorrer no dia 25 de agosto de 2024.

O prazo de validade do Concurso Público e do Processo Seletivo esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Confira o edital na íntegra:

https://legalleconcursos.com.br/editais/abertos

Foto: Prefeitura de Manoel Viana