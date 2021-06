Prefeitura e Sebrae dão pontapé inicial com empresas sorteadas no Cidade Empreendedora

Compartilhe















Nesta terça-feira, 08, no Salão Azul do Centro Administrativo, Alegrete entrou para o hall dos Municípios integrantes do programa “Cidade Empreendedora”, do Sebrae, que integra as ações previstas no Plano de Recuperação Econômica Pós-Pandemia Covid-19.

Foi realizado o primeiro encontro com as 10 empresas sorteadas para receber consultorias completas e workshops gratuitas dentro do eixo Valorização das Empresas Locais. Em função do distanciamento social, ocasionada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o evento aconteceu respeitando todos os protocolos vigentes.

O prefeito Márcio Amaral ressaltou que a parceria visa acelerar o desenvolvimento local, incentivando a atividade empresarial, valorizando o comércio local, oportunizando novos negócios e ainda disponibilizando auxílio e fomento na inovação e qualificação. “O poder público precisa, cada vez mais, se voltar para a melhoria dos ambientes de negócios e avançar em diversos temas do desenvolvimento local. A implantação do Programa Cidade Empreendedora é uma ferramenta de incentivo ao empreendedorismo, da qual Alegrete necessita e muito”.

O vice-prefeito Jesse Trindade acrescentou que o programa possui ferramentas importantes para o desenvolvimento do nosso município. Os eixos fazem parte das nossas metas de gestão e estão relacionadas com que será trabalhado. Com ele, vamos aperfeiçoar nossos fluxos. Quem quer empreender e colaborar com o desenvolvimento econômico, terá no poder público esse amparo e as ferramentas necessárias para colocar isso em prática” .

A analista de relacionamento do Sebrae-RS, Patrícia Reis, enfatizou que o “Cidade Empreendedora” tem como objetivo a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em eixos estratégicos. É uma solução ideal para municípios interessados em transformar a situação em que se encontram permitindo o aprimoramento do Ambiente de Negócios. “Uma Cidade Empreendedora é uma cidade comprometida com a promoção de políticas públicas para apoio e fortalecimento do empreendedorismo, contribuindo fortemente para a transformação local”, destacou.

O empresário Sílvio Rossi, da RS Burguer, comemorou a oportunidade disponibilizada pela prefeitura. “O encontro foi maravilhoso. Tudo o que eu estava buscando, mas estava desmotivado. Foram soluções tanto na área de marketing digital como nas boas práticas e, principalmente, na questão do planejamento e custos”.

Já a empresária Lisiane Estivalet, da Mais Sabor Viandas, também elogiou a iniciativa. “Estamos muito felizes em participar desta capacitação. Com certeza virá para agregar muito mais ao nosso serviço. A expectativa é grande. Parabéns mais uma vez à Prefeitura de Alegrete por trazer capacitações deste nível para o nosso Alegrete.

As cinco empresas que foram sorteadas com três workshops serão comunicadas conforme cronograma. Todas as inscritas receberão de forma gratuita o workshop “A Arte de Encantar Clientes”, baseado no atendimento da Disney.

A coordenação do programa no município entrará em contato com as empresas que foram contempladas com os workshops.

O programa tem como objetivo engajar gestores e servidores públicos na melhoria do ambiente de negócios e na promoção de políticas públicas para apoio e fortalecimento do empreendedorismo, e contribuir para o desenvolvimento econômico local, através da potencialização e institucionalização da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.