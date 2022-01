Prefeitura faz levantamento e possivelmente vai decretar Situação de Emergência

A última chuva significativa em Alegrete, conforme a Emater, foi na semana de 22 a 28 de novembro quando foram registados 30 milímetros. Depois veio uma chuva em dezembro quando choveu em algumas localidades e não foi muito volume também.

O prefeito Márcio Amaral informa que devido a estiagem que castiga os campos e já apresenta prejuízo na produção do soja a Secretaria de Agricultura e Pecuária junto coma EMATER, Irga, Associação dos Arrozeiros está fazendo o levantamento dos prejuízos.

– A situação é preocupante e em cima deste levantamento vamos enviar os dados ao Estado e, possivelmente esta semana decretaremos a situação de emergência como outros municípios aqui da região como Itaqui e São Borja, colocou

As últimas semanas de 2021 e este início de ano tem sido de temperaturas escaldantes em Alegrete beirando as máximas em 40º C. Isso, literalmente, torra o pasto seca as sangas, arroios e baixa o nível de barragens.

A Defesa Civil do Município também está levando caminhão pipa a várias localidades do interior para que famílias tenham água, visto que com esta estiagem, começou a faltar água para o consumo.

A previsão de chuva para este dia 4 é de apenas 10 mm.