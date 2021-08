A Prefeitura Municipal de Alegrete, publicou no último 03 de agosto, terça-feira, edital nº 032/2021 que torna pública a abertura do edital de chamamento público, que tem por objeto a seleção de até 100 (cem) profissionais de Educação Física para concessão de auxílio emergencial no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pago em cota única, aos quais tiveram suas rendas afetadas pelas medidas restritivas de combate ao Covid-19, que se enquadrarem nos requisitos indicados no edital.

Os interessados poderão realizar a sua inscrição no protocolo Municipal do Centro Administrativo, localizado na Rua Major João Cezimbra Jaques nº 200, de posse de toda a documentação exigida, no período compreendido entre as 7h30 às 13h30, dos dias 9 a 10 agosto de 2021. Não serão aceitos documentos entregues, ainda que recebidos, em local diverso do especificado e que por qualquer razão, não tenham chegado em tempo hábil.

Os Profissionais de Educação Física que tiverem sua inscrição homologada e publicada no site da Prefeitura Municipal de Alegrete www.alegrete.rs.gov.br no dia 11/08/2021, deverão comparecer nos dias 11 e 12 de agosto, para assinatura do formulário de Declaração de Aceite para recebimento do Auxílio Emergencial – ANEXO I do edital, na sede da Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer – SECEL, sito a Rua Major João Cezimbra Jaques nº 200.

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

Cópia do documento de Identidade válido e com foto;

Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Cópia do documento de registro no Conselho Estadual de Educação Física – CREF;

Cópia do comprovante de residência atualizado;

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, quando o profissional possuir;

Dados bancários (conta em nome do Beneficiário junto ao BANRISUL) para depósito do auxílio emergencial; também poderão receber o valor do auxílio via ordem de pagamento, em qualquer agência do Banrisul no município de Alegrete.

Observações relativas aos documentos de inscrição:

A participação dos interessados implica a aceitação integral dos termos, condições e anexos do chamamento público.

Inexistindo data de validade nas certidões e/ou certificados exigidos para habilitação, somente serão aceitos se com prazo de expedição não superior a 90 (noventa) dias ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor.

Edital nº32/2021

Edital nº035/2021 retifica o Edital nº032/2021