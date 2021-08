Alpargatas Feitio de Alegrete consegue registro da marca

As alpargatas Feitio de Alegrete são conhecidas em várias cidades do País e vendidas para 200 municípios. Esse sucesso tem anos de história e começou com o Wilson Floriano Pinto Vilaverde( in memorian) numa oficina de consertos de calçados aos 23 anos.

Wilson Vilaverde que criou as alpargatas

Ele interrompeu a etapa de consertos e partiu para a fabricação de botas e depois com o conhecimento e manejo com vários materiais partiu para fazer o produto, que há 21 anos, é conhecido por alpargatas Feitio do Alegrete. Para atender a demanda onde era feito o calçado, familiares seguiram tocando o negócio e, em 2017 com a morte de um deles, a fábrica tomou um rumo diferente e passou a ser administrada por funcionários da fábrica.

Fábrica Feitio de Alegrete

Quem passou achar que ficaria sem as melhores alpargatas gaúchas comemorou ao saber que antes os funcionários Claudemir da Rosa Oliveira, Mauro Soares Grilo e Ana Paola Coelho Morin e Ribamar Colin continuaram o legado de Wilson Vilaverde, recebendo com indenização rescisória o maquinário e a matéria prima.

Caminhão, desgovernado, derruba postes de energia e por pouco não atinge residência

Daí passaram a buscar local de produção e até hoje encontram-se em salas do Bercário Industrial na Vila Nova. Outro desafio ao grupo que assumiu o trabalho foi registrar a marca, Alpargatas Feito do Alegrete que não tinha registro como esse nome, e sim Feitiu e não Feitio. Em 2018 buscaram a Suprema Marcas e Patentes e encaminharam o processo e só agora em abril de 2021 conseguiram o registro.

Fábrica Feitio de Alegrete

Claudemir Oliveira diz que o modelo tradicional, em tecido e solado de EVA é o mais vendido, sendo um produto de muita aceitação. – Vendemos para quase todo o país e até mesmo para o exterior, que ao retornaram para visitar parentes, em Alegrete, sempre procuram a fábrica para fazer suas compras.

Com a pandemia, os servidores, ficaram praticamente parados e não recebiam pedidos e agora, aos poucos, retomam a produção e afirmam que a marca Feitio de Alegrete continua forte, sendo uma das principais do Estado.