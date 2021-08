Valor do novo tomógrafo, mais 1,2 milhão de reais, já está na conta da Santa Casa

A quarta-feira(4), encerrou com uma excelente notícia para Alegrete e região. Depois de meses de tratativas e muito trabalho para que o novo tomógrafo fosse adquirido, o Ministério da Saúde depositou o valor que foi intermediado pelo Deputado Federal Ubiratan Antunes Sanderson, no ano passado.

O Provedor, Roberto Segabinazzi, confirmou para reportagem do PAT que a quantia de 1.235.000(um milhão duzentos e trinta e cinco mil) já foi depositada na conta do Banco do Brasil.

Desta forma, o próximo passo é entrar em contato com a empresa vencedora da licitação Toshiba/Canon, para que a compra seja efetivada. Esse novo aparelho tem 16 canais o que representa uma grande qualidade nas imagens e também um auxílio muito maior nos diagnóstico tendo em vista que o atual aparelho da Santa Casa possui apenas um canal e a qualidade de imagem não é das melhores.

“Ainda, não há definição de quando o tomógrafo será entregue, mas isso será questão de pouco tempo” – declara.

Roberto continua – agradecemos a todos os envolvidos na campanha que a cada momento se vislumbrava o final desta grande conquista. Somos gratos à Associação Juntos pela Vida que também mobilizou nossa comunidade que, com seus recursos, estamos viabilizando a obra para a readequação do antigo tomógrafo e a instalação do novo equipamento.

O tomógrafo que atualmente está no hospital será realocado em uma nova sala(sendo construída), nos fundos do Pronto Socorro. Com isso, todos os pacientes que chegarem para atendimento já terão esse recurso. Além disso, também serão construídos mais dois ambulatórios e uma sala para transfusão de sangue – obras que são possíveis devido ao recurso de 380 mil reais arrecadado com a campanha inicial para o novo tomógrafo. Esse valor está sendo gerenciado pela Associação Juntos pela Vida de apoio à Santa Casa.

Por fim, não podemos esquecer nosso grande mentor, seu Maurício Goldemberg(in memorian) que fez de sua casa uma extensão de nossa Santa Casa, recebendo vários doadores e a comitiva da Professora Vânia Guerra pessoa responsável pela ponte com o deputado Sanderson. Esse projeto realmente é uma conquista de muitos”- concluiu Segabinazzi.

Sobre o tomógrafo atual

O aparelho de tomografia utilizado, no momento, foi adquirido a partir de uma mobilização da região em consulta popular de 2007/2008, e adquirido em 2010. Na época custou mais de 1 milhão de reais.