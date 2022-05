Prefeitura lança programa Alegrete Cidade Inovadora

O programa irá identificar as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Alegrete em prol da Inovação, seja ela científica, tecnológica ou empreendedora. O Selo “Alegrete Cidade Inovadora” irá marcar o compromisso da Administração Pública com o Pacto da Inovação.

O Pacto pela Inovação é uma proposta de movimento de articulação e eficiência na realização de projetos transformadores e com amplo impacto para a cidade. O objetivo é criar condições para que a cidade se transforme em um polo de inovação, atração de investimentos e empreendedorismo. O projeto, faz parte do Programa Alegrete Cidade Inovadora, cujo a ideia é unir forças da cidade, de todos os segmentos, em prol de uma agenda comum pela Inovação.

O Pacto visa identificar desafios, discutir e acordar soluções possíveis, gerar projetos, promover transformação por meio de um compromisso coletivo com divisão de responsabilidades, combinação de forças, disponibilização dos melhores recursos e senso de urgência, as pessoas envolvidas se comprometerão em criar mecanismos para conectar e construir uma rede de desafios que permita transformar Alegrete em uma referência em inovação.

Com base no diagnóstico da cidade, tendo como horizonte a visão de futuro almejada, a Coordenação do Programa, dividida nos quatro eixos da quadruple hélice (Governo, Educação, Comunidade Empresarial e Sociedade Civil) definirá os desafios a serem prioritariamente abordados, a partir dos macrodesafios. Desta combinação entre eixos e desafios emergem os projetos nos quais as instituições concentrarão esforços de articulação em prol da cidade.