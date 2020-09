Prefeitura neutraliza início de ocupação no Bairro Maria do Carmo

Compartilhe









Na manhã de ontem (21), a Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Infraestrutura, com apoio da Guarda Municipal e Brigada Militar realizou a desocupação de uma área do Município, no bairro Maria do Carmo.

Foram identificadas mais de três pessoas ocupando a área pública com lonas e cercado com arames.

A Prefeitura utilizou caminhão e retroescavadeira para a retirada das lonas e do material que foi colocado para fazer a divisão dos terrenos. No local, de acordo com informações da BM, não havia a ocupação permanente das pessoas somente o esbulho, a retirada foi pacífica.

De acordo com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, eles receberam denúncias de que o local tinha sido invadido. Foi novamente montada uma ação para retirada de todas as lonas e estruturas que estavam na área. Ainda conforme, Rivelino, a saída foi tranquila sem incidentes.

Aquela área já foi alvo de reintegração de posse no ano de 2016.