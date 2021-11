Prefeitura nos bairros ouviu comunidades do Promorar e Nova Brasília

Na sexta-feira (12), mais uma edição do programa Prefeitura nos Bairros foi realizada. Na quadra poliesportiva da Escola Marcelo de Freitas Faraco , o prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade e todos os secretários municipais receberam moradores para ouvir demandas dos bairros Nova Brasília e Promorar e apresentar ações efetuadas pelo Executivo.

A iniciativa, que foi lançada no início deste ano, conforme o prefeito, estreita o diálogo entre o poder público e as comunidades. “Nós criamos esse espaço para que as lideranças comunitárias e os moradores possam trazer as reivindicações dos seus bairros. Já produzimos, juntos, muitas melhorias para a vida dos moradores a partir do programa, como a revitalização de praças, melhoria de ruas e demais espaços públicos e intervenções no trânsito. Temos certeza que, com essa proximidade, construiremos muitas mudanças positivas”, destacou.

Nos encontros os moradores podem se informar sobre programas sociais, IPTU, meio ambiente e realizar serviços de saúde, entre outros. O projeto é realizado periodicamente e de forma programada para garantir o cumprimento de medidas sanitárias contra a Covid-19. “São atividades que envolvem a Prefeitura como um todo e as diversas regiões de Alegrete, representadas pelas lideranças comunitárias e também diretamente pela comunidade. Nestes encontros, além de ouvirmos as demandas dos moradores, apresentamos uma avaliação do que está sendo feito e quais projetos serão desenvolvidos nos próximos meses”, comenta vice-prefeito Jesse Trindade.

SOBRE O PROJETO PREFEITURA NOS BAIRROS

O trabalho é uma ação conjunta entre todas as secretarias do governo e tem como prioridade tornar o diálogo com os cidadãos mais aberto e mais democrático para resolver de forma mais rápida as demandas da população. A comunidade pode usufruir também de atendimentos de infraestrutura, saúde, ações da assistência social, meio ambiente, segurança, educação, informações sobre trânsito, Procon, entre outras previstas.