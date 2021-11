Operação Salamanca envolve alunos do curso de sargentos do 6º RCB no Cerro do Jarau

Share on Email

A Operação Salamanca II, foi considerada um exercício de curta duração na categoria Fibra, iniciativa e tenacidade (FIT).

A atividade durou cinco dias, e contou com a participação dos alunos do 1ª ano Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS) 2021/2022, do 6º Regimento de Cavalaria Blindado “ Regimento José de Abreu”.

Divididos em patrulhas, alunos tiveram êxito nas atividades

Eles realizaram o Exercício de Curta Duração – (Fibra Iniciativa e Tenacidade), todo ele, desenvolvido na região do Cerro do Jarau, no município de Quaraí.

Foram desenvolvidas diversas técnicas

O objetivo foi desenvolver os atributos da área afetiva, especialmente a cooperação, disciplina, equilíbrio emocional, resistência, rusticidade e adaptabilidade; técnicas e táticas individuais de combate, táticas de Patrulha; desenvolver os hábitos de higiene, manutenção e de segurança nos instruendos quando em campanha; comandar frações de tropa compatíveis com a sua graduação e correspondentes à qualquer qualificação militar de sargentos (QMS); executar as principais funções e atividades operacionais e evidenciar os conteúdos atitudinais, cognitivas, físicas, motoras, morais e os valores previstos no Perfil Profissiográfico.

Foram desenvolvidas diversas técnicas

Os alunos foram distribuídos em nove patrulhas e percorreram em média 40 (quarenta) quilômetros executando as oficinas de instrução de técnicas especiais, nó e amarrações; comunicações; Bivaque (abrigos improvisados); primeiros socorros, DQBNR; e Operações de busca e apreensão.

Fotos e Fonte: 6º RCB