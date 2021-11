Sindicato da Alimentação promove torneio de futsal no Bem Bolado

A retomada das atividades esportivas dos filiados do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete já tem data marcada.

O Torneio Recomeçar será realizado no próximo dia 14 de novembro, a partir das 8hs 15min, no Ginásio Bem Bolado. O STIAA promove o Torneio Recomeçar de Futsal, uma competição com objetivo de integrar a categoria nessa retomada das atividades esportivas organizadas pela entidade.

Recentemente foi realizado o congresso técnico na sede social e definiu as regras do torneio e a ordem dos jogos com o sorteio das chaves.

Congresso técnico definiu ordem dos jogos e chaveamento

Serão 12 equipes divididas em duas chaves de seis cada uma. Nesta primeira competição organizada pós a fase mais crítica da pandemia, está confirmada a participação de colaboradores das empresas CAAL, Marfrig e Fumacense.

Segundo o presidente Marcos Antonio Rosse, a ideia é a retomada gradual das atividades sociais e de integração, obedecendo todas as regras sanitárias e de saúde.

“Escolhemos o nome Recomeçar para esse torneio, porque entendemos que esse será o marco da retomada gradual da normalidade de nossas atividades sociais e esportivas, com responsabilidade, mas também com a esperança que estamos superando todas as dificuldades impostas pelo Covid-19, por isso entendemos que nada melhor do que marcar essa superação gradativa de uma fase tão difícil, seja marcada pelo reencontro de amigos em uma atividade esportiva”, afirmou o sindicalista.

Fotos: STIAA