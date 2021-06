Prefeitura promove melhorias na estrada da Lagoa Verde

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete não para. Faça chuva ou sol, as equipes da Secretaria de Infraestrutura e as máquinas circulam em um ritmo intensivo de trabalho para a recuperação das estradas vicinais na zona rural do município.

Um exemplo foi o trabalho intensificado que aconteceu no feriado de Corpus Christi, quando foram realizadas obras de melhorias e recuperação, com patrolamento e cascalhamento na estrada da Lagoa Verde.

O compromisso da Prefeitura com a população é de recuperar todas as estradas, garantindo a maior comodidade e trafegabilidade com segurança. “Estamos analisando sempre os pontos críticos que sofreram com o período chuvoso e temos um cronograma de reparos nas vias, para melhorar cada vez mais a trafegabilidade dos veículos, deixando as estradas rurais cada vez melhores para garantir a tranquilidade e a satisfação dos usuários que precisam diariamente se locomover”, diz Mario Rivelino, secretário de Infraestrutura.

DPCOM