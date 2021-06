Edital de processo seletivo para contratação temporária de fiscais sanitários é divulgado pela Prefeitura de Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Agricultura e Pecuária, publicou edital referente a processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal. O edital 015/2021 torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização do Processo Seletivo Simplificado, destinado a selecionar candidatos para atuarem como Fiscal Sanitário.

O Edital nº 015/2021 de Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 22 (vinte e duas) vagas, inclusive cadastro de reserva, para atuarem como Fiscal Sanitário, com jornada de 40h semanais. A contratação de que trata o edital terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da assinatura do contrato, renovável por mais até 180 (cento e oitenta) dias, havendo interesse da Administração Pública Municipal.

As inscrições ocorrerão de 09 a 11 de junho de 2021, no horário das 7h30 às 11h30, no Protocolo do Centro Administrativo Municipal José Rubens Pillar, situado na Rua Major João Cezimbra Jacques, nº 200, Município de Alegrete/RS, os candidatos deverão seguir os Protocolos Sanitários vigentes como uso de máscara, álcool gel e distanciamento social.

Para inscrever-se o candidato deverá:

Preencher o requerimento de inscrição disponível neste Edital;

Entregar cópias dos seguintes documentos pessoais:

– Carteira de Identidade;

– Cadastro de Pessoa Física – CPF;

– Número de Inscrição do Trabalhador – NIT ou Programa de Integração Social – PIS;

– Comprovante de Endereço;

– Certidão Judicial Criminal Negativa (expedida pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul);

– Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio.

Entregar cópia dos títulos para fins de avaliação.

A inscrição será efetuada sem custo para os candidatos.

DPCOM