Prefeitura publica edital retificativo referente ao cargo de professor

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), lançou o edital n°060/2022 na sexta-feira, 05, o qual corrige o edital n°057/022 e convoca os candidatos que participaram do Processo Seletivo Simplificado de contratação temporária, conforme classificação final divulgada no edital n°056/2022 (02/08), para o cargo de Professor II (Matemática – zona urbana e/ou rural) com carga horária de 20h semanais, referente ao edital n°037/2022.

Os candidatos convocados terão o prazo de 15 (QUINZE) dias corridos, para:

a) Retirar a lista de documentos e exames no setor de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

b) Apresentá-los, no formato original, perante o setor de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, para efetivação da contratação.

Confira os editais nos links abaixo:

Edital n°037/2022

Edital n°056/2022

Edital n°057/2022

Edital n°060/2022