Unidade Militar de Alegrete participa da simulação “Jogo de Guerra” em Santa Maria

O comandante do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, Coronel Alessandro, e o Estado-Maior da Unidade participaram do Exercício de Simulação Construtiva Blindado 2022, que ocorreu em Santa Maria.

A Operação consistiu em um Exercício Militar, com a simulação de combate em nível tático por meio da Simulação Construtiva, conhecida como “Jogo de Guerra”. O Exercício estava inserido em um contexto de guerra convencional, exigindo que o Estado-Maior planejasse, recebesse e difundisse informações e ordens, em resposta às situações criadas pela Direção do Exercício (DIREX).

O campo de batalha é acompanhado através do Simulador e Adestramento de Comando e Estado-Maior (SIMACEM) do Centro de Adestramento – Sul (CA-Sul), onde é realizado o acompanhamento virtual dos cenários.

A Simulação Construtiva tem por objetivo: realizar a certificação da Força de Prontidão (FORPRON) para adestrar os Estados-Maiores das Unidades através da solução de problemas militares e do estímulo mental reativo frente às situações simuladas no Teatro de Operações.

Durante o exercício, os militares do 12º BE Cmb Bld realizaram a montagem do Posto de Comando com toda a infraestrutura logística e de telemática necessárias para dar suporte e consciência situacional ao Comandante e ao Estado-Maior da Unidade, durante a execução das atividades e desafios expedidos pela direção da simulação construtiva, que foi conduzido pelo Comando Militar do Sul (CMS).

