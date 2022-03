Prefeitura realizou manutenção de estradas em seis localidades do interior

A sequência do trabalho realizado pela Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SAPDR), mehora o escoamento da produção, transporte e qualidade de vida dos moradores da área rural.

As estradas do interior registram tráfego, mais intenso, por conta do movimento de caminhões que vêm com a safra de arroz das lavouras.

O serviço de encascalhamento e patrolamento é essencial para a chegada de insumos agropecuários às propriedades, para a saída da produção, para as boas condições do transporte escolar e também para a qualidade de vida dos moradores dos subdistritos.

As equipes da SAPDR realizaram, atualmente, melhorias nas estradas do Itapororó, Jacaraí, Caverá, Corredor das Mulas e no Rincão da Chácara.

“Nosso objetivo é manter as estradas com condições de tráfego. Oferecer boas estradas para o escoamento da produção agrícola e de pecuária contribui com a economia local que é movimentada pelo agronegócio”, disse o secretário do SAPDR, Daniel Gindri.