Alegretenses se dão bem em Desafio de Luta de Braço em Santa Maria

No domingo (19) uma equipe de Alegrete esteve em Santa Maria participando o IV Desafio Assalbra de Luta de Braço.

A competição contou com atletas de várias cidades gaúchas, num formato diferente de campeonato, foi um desafio direto. A cidade de Alegrete contou com quatro atletas, Eduardo Bueno Reffatti (Dudu), Matheus Reffatti, Claercio de Gregori e Rhuan Beling.

Dudu lutou sua primeira luta de Braço Esquerdo profissional e foi declarado campeão. Topou o desafio no Braço Direito e também acabou conquistando o título campeão no estreante e ainda arrematou um vice-campeão no Absoluto estreante. A disputa no Absoluto reuniu todos os campeões de todas as categorias se enfrentando no desafio final.

Dudu um dos pioneiros na modalidade em Alegrete, já colhe frutos.

Matheus Reffatti venceu seu desafio por WO e ganhou troféu de campeão, foi para o Absoluto.

Já, Claercio de Gregori, ganhou na categoria estreante nos dois braços e campeão absoluto estreante braço direito.

Atletas de Alegrete fizeram bonito no desafio

O desafio foi organizado pela Assalbra – Associação Santamariense de Luta de Braço, e foi realizado no shopping Royal Plaza.

A equipe de Alegrete “Luta de Braço”, destacou a grandiosidade do evento, que marcou o recomeço dos desafios e serviu como prévia do campeonato gaúcho que se aproxima, em agosto desse ano.

Os atletas que treinam na modalidade há um ano, deixam o convite para os interessados em treinar. Contato pelas redes sociais: Facebook Dudu Reffatti e Instagram @dudureffatti.

Equipe “Luta de Braço”, trouxe várias premiações do desafio

Fotos: reprodução