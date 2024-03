BBB 24: Anjo Matteus coloca Fernanda e MC Bin Laden no Castigo do Monstro

O que aconteceu

Davi deu a entender que Matteus perdeu a oportunidade de indicar Giovanna para o Monstro. Ela colocou o brother em sua mira. “Era para você ter encaixado, mano”, disse o baiano.

Matteus explicou que não queria tirar Giovanna do VIP e, por isso, não a colocou no Monstro. Davi argumentou: “Quando a gente está no VIP, sempre tiram a gente do VIP. Sem pena e botam mesmo na Xepa.”

O Anjo da semana continuou argumentando que não queria tirá-la do VIP e nem do Quarto do Líder. Beatriz, que também participava da conversa, disse que o brother precisa seguir seu coração. “Eu vou respeitar que ela está no quarto dela, deixa ela aproveitar a liderança dela. Porque todos os líderes aproveitaram. Eu não vou ser sacana de fazer isso. Eu sei que é um jogo.”

Na tarde de sábado (9), Fernanda e MC Bin Laden iniciam mais um Castigo do Monstro do BBB 24.

A confeiteira veste uma fantasia de princesa, enquanto o funkeiro usa uma roupa de sapo. Os dois precisam se revezar na área externa da casa do BBB 24: o lago nunca pode ficar vazio, um dos dois deve sempre ficar de guarda. Na sua vez, Fernanda precisa ficar em cima da pedra e Bin fica na vitória-régia.

A dupla de castigados vai para a área externa da casa, acompanhados dos outros confinados. “Que vestido lindo”, Alane elogia a fantasia de Fernanda.

Chegando ao “lago” que eles devem montar guarda, os dois decidem que o primeiro a ficar no castigo será MC Bin Laden. O funkeiro, então, fica de guarda na companhia de Alane e Beatriz.

