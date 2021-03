Fiscalização da Prefeitura é premanente e austera, mas tem forte apelo educativo no comércio local

Compartilhe















Em ação integrada da Prefeitura Municipal, através da Fiscalização com apoio da Guarda Municipal e da Brigada Militar,⁹ está sendo realizado um trabalho de orientação ao comércio e a condutas individuais, no centro e nos bairros da cidade.

A ação teve início na última segunda-feira e vai dar continuidade até o final da bandeira preta. Um dos pontos mais ressaltados é o uso correto da máscara e também os produtos não essenciais que só podem ser adquiridos através de tele-entrega.

O secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Medeiros acompanhou a equipe e ressaltou que as ações visam conscientizar a população da gravidade da situação em nosso município, enfatizando que não é o intuito a aplicação de multas e sim orientar a população para que sigam os protocolos de prevenção a propagação do vírus. “Só nesta semana, morreram de Covid, duas pessoas que eu conhecia e que certamente irão fazer falta a seus amigos e familiares. Se cada um de forma individual fizer a sua parte e seguir as orientações de usar máscara e fazer o uso de álcool em gel, poderemos deixar de vivenciar essas perdas”, afirmou.

No último Boletim Epidemiológico de ontem, foram mais 132 novos casos positivos do novo coronavírus. Há mais de mil pacientes ativos em isolamento domiciliar e 35 positivos hospitalizados. Além de 83 mortes em decorrência da Covid-19. Neste mês, foram 15 óbitos em 9 dias.