Presidente da Câmara de Vereadores de POA e convidados estarão hoje na programação da Semana da Familia

A 1ª Semana de Valorização das Famílias, um evento promovido pelo vereador Bispo Ênio, teve continuidade na terça-feira (09) com uma série de atividades descentralizadas. Coordenado pelo próprio vereador, o evento é resultado de um projeto de lei já sancionado pelo Executivo. A manhã começou com uma dinâmica impulsionada pelo psicopedagogo Fernando Barros, atraindo a atenção dos alunos do Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, que lotaram o Salão Maria Amorim. Em seguida, Rosa Gomes, assistente social da APAE, dirigiu a conversa para a importância da inclusão das pessoas com restrição. O vereador Bispo Ênio também teve sua fala, explicando sua motivação para a criação da Semana e enfatizando a palavra “respeito”. Em suas palavras, ele destacou temas como acolhimento e amor, aconselhando os presentes a expressarem afeto por seus familiares ao chegarem em casa.

A mesa de apresentação contorno com a presença do vereador Moisés Fontoura e de Mariana Santos, representando a Secretaria de Saúde.As atividades programadas para a tarde e noite contemplarão outras turmas, abrangendo uma variedade de temas relacionados à valorização das famílias. A programação continua nos próximos dias, com três palestras na quinta-feira (10) às 18h. O presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Hamilton Sossmeier, o psicólogo Paulo Brites e o deputado estadual Airton Lima serão os palestrantes. O Coral Municipal fará a abertura da noite. Na sexta-feira (11), as atividades acontecerão na Escola Eduardo Vargas, encerrando-se no sábado com um passeio ciclístico, cuja saída está marcada para às dez da manhã em frente à Câmara.