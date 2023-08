RS é líder em número de associados em cooperativas

O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior número de pessoas associadas a cooperativas, chegando a 259,6 mil cooperados em 2022.

A informação consta do Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2023, lançado esta semana pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), compilando dados nacionais e segmentados pelos ramos do cooperativismo, além de um estudo inédito sobre o impacto do setor na economia brasileira, realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Conforme o documento, no ano passado o país contava com 1.185 cooperativas agropecuárias e 1 milhão de cooperados, gerando 250 mil empregos diretos e faturando R$ 429,9 bilhões. Em relação a 2021, o faturamento cresceu 19,9%. Já o cooperativismo brasileiro em seus sete ramos (agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, saúde, trabalho e transportes) tinha 20,5 milhões de pessoas associadas a 4.693 cooperativas, gerando mais de 524 mil empregos e faturando R$ 656 bilhões, o equivalente a 6% do PIB.

“Os dados evidenciam o que nós sempre defendemos, que o cooperativismo é um importante gerador de impacto positivo na economia e na sociedade brasileira. Onde tem cooperativa, há geração de valor e mais prosperidade para as pessoas”, disse o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas.

Nas informações segmentadas, no ramo agro tem no Rio Grande do Sul 95 cooperativas e 33.077 empregados. Os dados sobre cooperados e empregos destoam dos números apresentados pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do RS (Ocergs) em sua publicação anual, chamada Expressão do Cooperativismo, que mostrou na edição deste ano que havia 278,1 mil cooperados e 41,5 mil empregados no setor no ano passado.

Ainda conforme o Anuário da OCB, as cooperativas agropecuárias pagaram R$ 8,9 bilhões em salários e benefícios e destinaram R$ 13,9 bilhões para o recolhimento de impostos em 2022. No período, o ramo agro tinha ativos calculados em R$ 266,5 bilhões, capital social estimado de R$ 22 bilhões e R$ 22,5 de sobras distribuídas aos associados. Pela sua dimensão, o ramo agro é o maior empregador das cooperativas brasileiras, com 250 mil empregos diretos – o setor como um todo tinha 524 mil funcionários.

A publicação da OCB também mostra dados sobre a intercooperação, destacando que 49% das cooperativas agropecuárias realizaram negócios com organizações do ramo de crédito, sendo que 10% delas adquiriram produtos ou serviços de cooperativas de trabalho, 12% contrataram serviços de transporte e 21% utilizaram planos de cooperativas de saúde.