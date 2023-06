Mais uma morte confirmada por dengue no RS

A Secretaria da Saúde (SES), confirmou na quinta-feira, 14/6, mais um óbito por dengue no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma mulher, residente de Ijuí, de 47 anos. A pessoa tinha comorbidade e o falecimento ocorreu em 12/6. O total de mortes em 2023 chega agora a 47 óbitos.

A SES reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas. Dessa forma, evita-se o agravamento da doença e a possível evolução para óbito.

Neste ano, o Rio Grande do Sul já registra 22.403 casos confirmados da doença, dos quais 20.336 são autóctones, que é quando o contágio aconteceu dentro do Estado, com os demais sendo importados (residentes do RS que foram infectados em viagem a outro local).

Em 2022, o RS registrou os maiores índices da doença em toda a série histórica. Foram mais de 57 mil casos autóctones e outros 11 mil casos importados. Ao todo, foram 66 óbitos em virtude da dengue no ano passado.

O Setor de Vigilância Ambiental em Saúde chama atenção da comunidade para os números relacionados à Dengue. No total, foram notificados 307 casos em Alegrete, sendo 113 confirmados, sendo (60) sexo masculino e (53) sexo feminino,a região da cidade alta apresenta o maior número de casos (34).

Dicas importantes para prevenção contra a dengue:

• Verificar se a caixa d’água está bem tampada;

• Deixar as lixeiras bem tampadas;

• Colocar areia nos pratos de plantas;

• Recolher e acondicionar o lixo do quintal;

• Limpar as calhas;

• Cobrir piscinas;

• Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários;

• Limpar a bandeja externa da geladeira;

• Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação;

• Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado;

• Cobrir bem a cisterna;

• Cobrir bem todos os reservatórios de água.

Fotos: Prefeitura de Alegrete