Presídio supera deficiências estruturais e registra progressos em 2021

Em um ano de pandemia, Cledir considera que foi muito positivo, embora tenham ocorrido casos positivos de Covid-19, nos apenados e agentes da Susepe, nenhum caso foi considerado grave e, o mais importante, sem óbitos. Neste ano, também não houve atos violentos ou com lesões graves, assim como, não foram registradas tentativas de rebeliões e/ou fugas.

Isso, segundo Cledir, se deve muito pelo avanço na execução penal, principalmente quando se trata na saúde prisional. O ano fecha sem casos positivos da Covid e sem casos de turbeculose. O resume é que não há detentos enfermos. Todos gozam de boa saúde e uma alimentação que teve uma grande melhora com os investimentos realizados na reforma e construção da cozinha, além do tratamento de esgoto e sanitário. Sem registros de ratos e baratas, com total controle de pragas.

E a execução penal está atendendo a todas as demandas judiciárias, que bate recorde de respostas. Segundo o Diretor do Fórum e Juiz da Vara Criminal, Rafael Borba, no ano de 2021 foram realizados 52 júris.

Sendo assim, Cledir faz um agradecimento ao judiciário, através do titular da Vara Criminal, Rafael Borba, pela dedicação e esforço em manter a execução penal de forma célere e processual em dia. Também pontua todo apoio aos projetos através das penas alternativas , bem como, aos demais órgãos e ao Executivo.

Secretaria de Saúde do Município, Ministério público, Defensoria Pública e Prefeitura. Um dos benefícios é o PAC que emprega a mão de obra prisional.

As melhorias deste ano, passam pela reforma e construção da cozinha, reforma no pátio, mais celas construídas, instalação do novo sistema de câmeras em Full HD, manutenção na cobertura do pátio, pintura e novo espaço para garagens.

Cledir considera que a grande deficiência, ainda está nas viaturas tanto administrativas quanto xadrez. A demanda de atendimentos é muito grande, são realizadas muitas escoltas devido ao número de apenados que estão cumprindo pena entre 27 presídios do Estado.

Ano de 2022

Para o próximo ano, a expectativa é o andamento das obras da nova Cadeia Pública de Alegrete , já que o Governo do Estado anunciou através do Projeto Avançar uma contrapartida de quase 7 milhões.

Porém, as mudanças não param e enquanto não há essa definição, os novos projetos incluem a construção de celas íntimas para dar mais segurança aos apenados e também aos servidores, reforma de toda galeria, hoje com 10 celas e remodelação do setor administrativo para maior segurança e controle da documentação, além de um almoxarifado para acondicionar os alimentos fornecidos aos apenados e servidores.

O destaque também fica pela busca de projetos que possam empregar a mão de obra prisional também na área privada , assim como, cursos profissionalizantes, principalmente na área da construção civil. Isso vai permitir a diminuição ainda maior do regresso dos apenados o que já representa 60%, neste último ano.

Cledir acrescenta que o trabalho é eficaz pela cooperação e atuação de todos os servidores e deixa um agradecimento aos colegas que sempre abraçam de forma inquestionável, com muita dedicação, coragem e respeitos os desafios e possibilitaram que o trabalho chegasse ao que se propuseram, um execução penal digna e uma sociedade mais segura.

Atualmente, a casa prisional esta com 156 apenados, sendo 95 em sistema de rodízio em outros presídios e 115 em monitoramento eletrônico. São 38 servidores entre agentes administrativos, técnicos e penitenciários.

O quadro que integra a equipe de segurança está composto por Laércio(chefe), Geovane e Paulo.