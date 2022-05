Prestação de contas da gestão municipal de 2018 está na Câmara para análise

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado das Contas da Gestão 2018 da prefeita Cleni Paz/ Márcio Amaral está na Câmara.

A informação é do vereador Luciano Belmonte que, seguindo o Regimento Interno, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, vai analisar e dar um parecer no processo.

Vereador Belmonte está à frente dos trabalhos de análise

Segundo os trâmites burocráticos, o prazo é de 60 dias para apreciação. Após esse período, o gestor tem 30 dias para apresentar a defesa ou se houver alguma impugnação.

No próximo passo serão 15 dias para o relator, que ainda não foi definido, escrever o parecer pela concordância ou não com o prévio do TCE.

Luciano Belmonte é o presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e juntamente com os vereadores Cléo Trindade e Dileusa Alves dirigem os trabalhos de apreciação.