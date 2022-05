Cléo Trindade afirma que em rodeios não tem maus tratos de animais

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Desde que o Deputado Estadual, Rodrigo Maroni ( PSDB), colocou um projeto para que os rodeios sejam proibidos no RS, alegando maus tratos com animais, surgiu um movimento dos que são ligados ao tradicionalismo e se posicionaram contra a posição desse deputado.

O projeto de lei nº 97/2022, de autoria do deputado estadual Rodrigo Maroni (PSDB), movimentou a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nas últimas semanas. A proposta apresentada pelo parlamentar quer proibir a realização de rodeios em todo o estado, sob o argumento de que esses eventos promovem maus-tratos aos animais.

O vereador e tradicionalista, Cléo Severo Trindade, diz que aqui em Alegrete e em nossa região não viu em Rodeios judiarem de animais. Lembrou que tem a Lei Sangue Zero em que se o animal estiver machucado, em alguma prova, de rodeio ele é desclassificado e tem que deixar a prova, esclareceu.

Colocou que realmente existem maus tratos de animais na área urbana que puxam carroças, estão em pátios, o que considera muito mais sério.