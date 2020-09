Preta Mulazzani não é mais candidata à Prefeita

Compartilhe











Na noite de sábado (5), Preta Mulazzani se manifestou através de uma nota sobre a candidatura à majoritária do Partido dos Trabalhadores. Para surpresa de muitos que apostavam em seu nome como pré- candidata à Prefeita, ela posicionou que, por implicações junto ao Governo do Estado, não estará à frente como candidata nestas eleições.

Confira abaixo a nota:

Venho hoje(5), aqui pra falar de política. Mas da política que nos apaixona e faz sonhar em dias melhores. Quem me conhece, acompanha minha trajetória na vida pública, sabe que sempre entendi a política como uma atividade coletiva. Pensar junto, crescer junto, trabalhar junto por um bem comum. Não acredito em projetos pessoais, que colocam o indivíduo na frente da coletividade.

Pensando no coletivo, muitas vezes, é necessário tomar decisões individuais.

Em decorrência de uma manobra do Governo do Estado, que na última reforma administrativa retirou muitos direitos, servidores concursados tiveram seu direito de concorrer a cargos eletivos cerceado. Perdendo direitos adquiridos caso o façam. Essa é mais uma tentativa de cercear a democracia. Diante disso, em uma decisão amadurecida, mas dolorosa, por motivos pessoais e profissionais, me vi obrigada a comunicar ao Partido dos Trabalhadores a retirada do meu nome como pré-candidata à Prefeita para a eleição municipal.

O PT, no entanto, terá candidatura própria à prefeitura. Temos uma construção coletiva rica com nossos parceiros do PCdoB, PSB e PTB. Um projeto para Alegrete baseado no diálogo, na democracia e na forma de fazer política que entende a garantia dos direitos fundamentais como a política mais importante de todas.

O campo popular estará representado pela companheira Maria do Horto. Servidora pública municipal, secretária de saúde reconhecida por sua capacidade de articulação e execução, vereadora com mandato sólido na defesa da saúde pública e das políticas sociais.

Eu estarei junto nesta caminhada, pois acredito na política e não me afastarei dela.