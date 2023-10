O retorno da chuva em Alegrete, com previsão de instabilidade para quase toda esta semana, volta a preocupar a Defesa Civil do Município. As precipitações começaram na tarde de domingo nesta Região. Conforme Renato Grande, coordenador da DC, às 7h15min o rio Ibirapuitã estava a 5m13cm acima do normal e subindo 11cm por hora. A previsão é de que nesta segunda-feira caia 50mm. Segundo o Cemadem, nas últimas 24h foram registrados 82,2mm.

Essa chuva prejudica principalmente quem estava fazendo o plantio de arroz, que atrasou justamente por causa das chuvas registradas no mês de setembro e também agora em outubro. As estradas do interior, que já estavam prejudicadas, também não puderam receber manutenção integral com o retorno da chuva em Alegrete. A previsão é de que na quarta e sexta-feira não terá registros de chuva, porém ainda está previsto para esta semana, na quinta-feira(26), mais 70mm para o Município.