Previsão do orçamento de Alegrete extrapola mais de 300 milhões de reais em 2023

A audiência pública, no dia 5, na Câmara de Vereadores apresentou o Projeto de Lei 102/2022 da Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO para o exercício de 2023.

A Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara informa que a projeção total de Receita do Município de Alegrete é de 331.623,428 milhões. E mais 173,290 milhões referentes a receita de tributos estaduais e federais.

O secretário de finanças, José Caurio participou da audiência pública e a apresentação dos números foi realizada pela técnica da Secretaria de Finanças, Verônica Pereira.

Verônica Pereira Sec. Finanças

Já para a Câmara de Vereadores, o orçamento prevsito, para 2023, é de 11.983,240 milhões. Isso obedece a Lei 29A da Constituição em cidades de até 100 mil habitantes.

Em novembro haverá outra audiência pública para apresentar outra peça orçamentária do Município -a LOA- Lei Orçamentária Anual que define valores a cada setores do Poder Público do Município.