Troca-troca no stand da Unipampa e uma recheada programação na Feira do Livro

Os dias da Feira do Livro de Alegrete estão repleto de oficinas, contações de histórias, projetos escolares, sessão de autógrafos, recital poético, espetáculo teatral, mostras literárias, stands com várias atividades literárias e muitas outras atividades bacanas.

Nesta sexta-feira (7), a programação prevê a “Feira do Troca-troca de Livros da Biblioteca da Unipampa”. O campus Alegrete retorna com a tradicional atividade depois de mais de dois anos. Presente na 41º Feira do Livro de Alegrete no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, no stand da Unipampa, vai oportunizar a troca de livros.

Além do troca-troca de livros a biblioteca também terá alguns materiais para brincadeiras com as crianças. O horário no stand da Unipampa será das 13h 30min até às 18hs. No sábado (8), atividades das 8h ao meio-dia.

Fotos: Paulo Amaral e reprodução