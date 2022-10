Aumento nas passagens de ônibus intermunicipais já está em vigor; veja novos valores

As passagens de ônibus intermunicipais tiveram reajuste de 5% nesta semana em todo o Rio Grande do Sul. O aumento entrou em vigor na madrugada de segunda (3) para terça-feira (4).

Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), os reajustes ocorrem anualmente, e o aumento de 5% foi dado em razão da inflação, que afetou os preços do diesel, folha de pagamento das empresas.

Passageiros foram surpreendidos com o reajuste na manhã de quarta-feira

Segundo o Daer, esse índice é necessário para tornar viável o transporte intermunicipal de passageiros, tendo sido autorizado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e homologado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

Com o reajuste, a passagem de ônibus convencional, de Alegrete a Porto Alegre, passou para R$ 199,25. Já a classe executiva com as mesmas 7h35min de viagem custa R$ 258,70. Há um horário especial rumo a capital com 9h 5min de percurso no valor econômico de R$ 150,92. Já em carro leito o passageiro levará 7h40min até Porto Alegre desembolsando a quantia de R$ 338,40.

Outro destino bastante procurado na rodoviária de Alegrete, no centro do estado a passagem em ônibus comum está custando R$ 81,45 com 5h5min de viagem até Santa Maria. Já o semi-direto com 4h25min está no valor de R$ 96,25 e em carro executivo com o mesmo tempo de viagem o passageiro que optar por essa modalidade vai pagar R$ 124,70.